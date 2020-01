AMD FirePro M2000 AMD FirePro M3900 AMD FirePro W4170M AMD FirePro W4190M AMD FirePro W5130M AMD Radeon 520 AMD Radeon 530 AMD Radeon 535 AMD Radeon 540 AMD Radeon 540X AMD Radeon 610 AMD Radeon HD 6990M AMD Radeon HD 7290 AMD Radeon HD 7310M AMD Radeon HD 7340M AMD Radeon HD 7470M AMD Radeon HD 7500G AMD Radeon HD 7520G AMD Radeon HD 7550M AMD Radeon HD 7600G AMD Radeon HD 7610M AMD Radeon HD 7640G AMD Radeon HD 7650M AMD Radeon HD 7660G AMD Radeon HD 7670M AMD Radeon HD 7690M XT AMD Radeon HD 7730M AMD Radeon HD 7850М AMD Radeon HD 7970M AMD Radeon HD 8180 AMD Radeon HD 8210 AMD Radeon HD 8240 AMD Radeon HD 8250 AMD Radeon HD 8330 AMD Radeon HD 8400 AMD Radeon HD 8450G AMD Radeon HD 8510G AMD Radeon HD 8550G AMD Radeon HD 8550M AMD Radeon HD 8570M AMD Radeon HD 8650G AMD Radeon HD 8670M AMD Radeon HD 8750M AMD Radeon HD 8770M AMD Radeon HD 8850M AMD Radeon HD 8870M AMD Radeon HD 8970M AMD Radeon Pro 5300M AMD Radeon Pro 5500M AMD Radeon Pro 555X AMD Radeon Pro 560X AMD Radeon Pro Vega 20 AMD Radeon Pro WX 2100 AMD Radeon Pro WX 3100 AMD Radeon Pro WX 3200 AMD Radeon Pro WX Vega M GL AMD Radeon R2 AMD Radeon R3 AMD Radeon R4 AMD Radeon R5 AMD Radeon R5 M230 AMD Radeon R5 M240 AMD Radeon R5 M320 AMD Radeon R5 M330 AMD Radeon R5 M335 AMD Radeon R5 M420 AMD Radeon R5 M430 AMD Radeon R6 AMD Radeon R7 AMD Radeon R7 M260 AMD Radeon R7 M265 AMD Radeon R7 M270 AMD Radeon R7 M360 AMD Radeon R7 M440 AMD Radeon R7 M445 AMD Radeon R8 M435DX AMD Radeon R9 M275 AMD Radeon R9 M280X AMD Radeon R9 M290X AMD Radeon R9 M375 AMD Radeon R9 M385 AMD Radeon RX 540 AMD Radeon RX 550 AMD Radeon RX 560 AMD Radeon RX 560X AMD Radeon RX 580 AMD Radeon RX Vega 10 AMD Radeon RX Vega 56 AMD Radeon RX Vega M GL AMD Radeon Vega 10 AMD Radeon Vega 3 AMD Radeon Vega 6 AMD Radeon Vega 8 ARM Mali-T604 ATI Mobility Fire GL T2 ATI Mobility FireGL V5700 ATI Mobility Radeon 3100 ATI Mobility Radeon 4100 ATI Mobility Radeon 7500 ATI Mobility Radeon 9600 Pro ATI Mobility Radeon 9700 ATI Mobility Radeon HD 2300 ATI Mobility Radeon HD 2400 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT ATI Mobility Radeon HD 2600 ATI Mobility Radeon HD 3200 ATI Mobility Radeon HD 3410 ATI Mobility Radeon HD 3430 ATI Mobility Radeon HD 3450 ATI Mobility Radeon HD 3470 ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 ATI Mobility Radeon HD 3650 ATI Mobility Radeon HD 3850 ATI Mobility Radeon HD 4200 ATI Mobility Radeon HD 4225 ATI Mobility Radeon HD 4250 ATI Mobility Radeon HD 4270 ATI Mobility Radeon HD 4330 ATI Mobility Radeon HD 4350 ATI Mobility Radeon HD 4530 ATI Mobility Radeon HD 4550 ATI Mobility Radeon HD 4570 ATI Mobility Radeon HD 4650 ATI Mobility Radeon HD 4670 ATI Mobility Radeon HD 4870 ATI Mobility Radeon HD 5145 ATI Mobility Radeon HD 5165 ATI Mobility Radeon HD 540v ATI Mobility Radeon HD 5430 ATI Mobility Radeon HD 5450 ATI Mobility Radeon HD 545v ATI Mobility Radeon HD 5470 ATI Mobility Radeon HD 550v ATI Mobility Radeon HD 5650 ATI Mobility Radeon HD 5730 ATI Mobility Radeon HD 5830 ATI Mobility Radeon HD 5850 ATI Mobility Radeon HD 5870 ATI Mobility Radeon X1200 ATI Mobility Radeon X1250 ATI Mobility Radeon X1270 ATI Mobility Radeon X1300 ATI Mobility Radeon X1350 ATI Mobility Radeon X1400 ATI Mobility Radeon X1600 ATI Mobility Radeon X1700 ATI Mobility Radeon X1800 ATI Mobility Radeon X2300 ATI Mobility Radeon X2500 ATI Mobility Radeon X300 ATI Mobility Radeon X600 ATI Mobility Radeon X700 ATI Mobility Radeon Xpress IGP 200M ATI Radeon HD 6250M ATI Radeon HD 6290 ATI Radeon HD 6310M ATI Radeon HD 6320 ATI Radeon HD 6330M ATI Radeon HD 6370M ATI Radeon HD 6450M ATI Radeon HD 6470M ATI Radeon HD 6480G ATI Radeon HD 6490M ATI Radeon HD 6520G ATI Radeon HD 6550M ATI Radeon HD 6570M ATI Radeon HD 6620G ATI Radeon HD 6630M ATI Radeon HD 6650M ATI Radeon HD 6730M ATI Radeon HD 6750M ATI Radeon HD 6770М ATI Radeon HD 6850M ATI Radeon HD 6970M ATI Radeon X1100 Intel Extreme Graphics Intel Extreme Graphics 2 Intel GMA 3150 Intel GMA 3600 Intel GMA 3650 Intel GMA 4500M Intel GMA 4500MHD Intel GMA 500 Intel GMA 900 Intel GMA 950 Intel GMA HD Intel GMA X3100 Intel HD Graphics Intel HD Graphics 2000 Intel HD Graphics 3000 Intel HD Graphics 400 Intel HD Graphics 4000 Intel HD Graphics 405 Intel HD Graphics 4200 Intel HD Graphics 4400 Intel HD Graphics 4600 Intel HD Graphics 500 Intel HD Graphics 5000 Intel HD Graphics 505 Intel HD Graphics 510 Intel HD Graphics 515 Intel HD Graphics 520 Intel HD Graphics 5300 Intel HD Graphics 5500 Intel HD Graphics 6000 Intel HD Graphics 610 Intel HD Graphics 615 Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 630 Intel Iris Graphics 5100 Intel Iris Graphics 540 Intel Iris Graphics 550 Intel Iris Graphics 6100 Intel Iris Plus Graphics Intel Iris Plus Graphics 640 Intel Iris Plus Graphics 645 Intel Iris Plus Graphics 650 Intel Iris Plus Graphics 655 Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 605 Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 615 Intel UHD Graphics 617 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630 Mali 400 Mali-T764 MP4 NVIDIA GeForce 305M NVIDIA GeForce 310M NVIDIA GeForce 315M NVIDIA GeForce 320M NVIDIA GeForce 410M NVIDIA GeForce 610M NVIDIA GeForce 7000M NVIDIA GeForce 710M NVIDIA GeForce 810M NVIDIA GeForce 8200M G NVIDIA GeForce 820M NVIDIA GeForce 830M NVIDIA GeForce 8400M G NVIDIA GeForce 8400M GS NVIDIA GeForce 8400M GT NVIDIA GeForce 840M NVIDIA GeForce 8600M GS NVIDIA GeForce 8600M GT NVIDIA GeForce 8700M GT NVIDIA GeForce 910M NVIDIA GeForce 9200M GE NVIDIA GeForce 9200M GS NVIDIA GeForce 920M NVIDIA GeForce 920MX NVIDIA GeForce 9300M G NVIDIA GeForce 9300M GS NVIDIA GeForce 930M NVIDIA GeForce 930MX NVIDIA GeForce 9400M G NVIDIA GeForce 940M NVIDIA GeForce 940MX NVIDIA GeForce 945M NVIDIA GeForce 9500M G NVIDIA GeForce 9500M GS NVIDIA GeForce 9600M GS NVIDIA GeForce 9600M GT NVIDIA GeForce 9650M GT NVIDIA GeForce 9700M GT NVIDIA GeForce 9700M GTS NVIDIA GeForce 9800M GS NVIDIA GeForce 9800M GTS NVIDIA GeForce 9800M GTX NVIDIA GeForce FX Go 5200 NVIDIA GeForce G 102M NVIDIA GeForce G 103M NVIDIA GeForce G105M NVIDIA GeForce G205M NVIDIA GeForce G210M NVIDIA GeForce Go 6100 NVIDIA GeForce Go 6150 NVIDIA GeForce Go 7300 NVIDIA GeForce Go 7400 NVIDIA GeForce Go 7600 NVIDIA GeForce Go 7800 NVIDIA GeForce Go 7900 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX NVIDIA GeForce GT 120M NVIDIA GeForce GT 130M NVIDIA GeForce GT 220M NVIDIA GeForce GT 230M NVIDIA GeForce GT 240M NVIDIA GeForce GT 310M NVIDIA GeForce GT 320M NVIDIA GeForce GT 325M NVIDIA GeForce GT 330M NVIDIA GeForce GT 335M NVIDIA GeForce GT 415M NVIDIA GeForce GT 420M NVIDIA GeForce GT 425M NVIDIA GeForce GT 435M NVIDIA GeForce GT 445M NVIDIA GeForce GT 520M NVIDIA GeForce GT 520MX NVIDIA GeForce GT 525M NVIDIA GeForce GT 540M NVIDIA GeForce GT 550M NVIDIA GeForce GT 555M NVIDIA GeForce GT 610M NVIDIA GeForce GT 620M NVIDIA GeForce GT 630M NVIDIA GeForce GT 635M NVIDIA GeForce GT 640M NVIDIA GeForce GT 640M LE NVIDIA GeForce GT 645M NVIDIA GeForce GT 650M NVIDIA GeForce GT 720M NVIDIA GeForce GT 730M NVIDIA GeForce GT 735M NVIDIA GeForce GT 740M NVIDIA GeForce GT 745M NVIDIA GeForce GT 750M NVIDIA GeForce GT 755M NVIDIA GeForce GT 845M NVIDIA GeForce GTS 160M NVIDIA GeForce GTS 250M NVIDIA GeForce GTS 350M NVIDIA GeForce GTS 360M NVIDIA GeForce GTX 1050 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti NVIDIA GeForce GTX 1060 NVIDIA GeForce GTX 1070 NVIDIA GeForce GTX 1080 NVIDIA GeForce GTX 1650 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti NVIDIA GeForce GTX 260M NVIDIA GeForce GTX 285M NVIDIA GeForce GTX 460M NVIDIA GeForce GTX 480M NVIDIA GeForce GTX 560M NVIDIA GeForce GTX 570M NVIDIA GeForce GTX 580M NVIDIA GeForce GTX 660M NVIDIA GeForce GTX 670M NVIDIA GeForce GTX 675M NVIDIA GeForce GTX 680M NVIDIA GeForce GTX 760M NVIDIA GeForce GTX 765M NVIDIA GeForce GTX 770M NVIDIA GeForce GTX 780M NVIDIA GeForce GTX 850M NVIDIA GeForce GTX 860M NVIDIA GeForce GTX 870M NVIDIA GeForce GTX 880M NVIDIA GeForce GTX 950M NVIDIA GeForce GTX 960M NVIDIA GeForce GTX 965M NVIDIA GeForce GTX 970M NVIDIA GeForce GTX 980 NVIDIA GeForce GTX 980M NVIDIA GeForce MX110 NVIDIA GeForce MX130 NVIDIA GeForce MX150 NVIDIA GeForce MX230 NVIDIA GeForce MX250 NVIDIA GeForce RTX 2060 NVIDIA GeForce RTX 2070 NVIDIA GeForce RTX 2080 NVIDIA GeForce ULP NVIDIA GeForce4 Go 420 NVIDIA ION NVIDIA ION 2 NVIDIA ION LE NVIDIA NVS 4200M NVIDIA NVS 5100M NVIDIA Quadro 1000M NVIDIA Quadro 5010M NVIDIA Quadro FX 1600M NVIDIA Quadro FX 2500M NVIDIA Quadro FX 2700M NVIDIA Quadro FX 2800M NVIDIA Quadro FX 350M NVIDIA Quadro FX 3700M NVIDIA Quadro FX 370M NVIDIA Quadro FX 3800M NVIDIA Quadro FX 570M NVIDIA Quadro FX 770M NVIDIA Quadro FX 880M NVIDIA Quadro K1000M NVIDIA Quadro K1100M NVIDIA Quadro K2000M NVIDIA Quadro K2100M NVIDIA Quadro K2200M NVIDIA Quadro K3000M NVIDIA Quadro K3100M NVIDIA Quadro K4000M NVIDIA Quadro K4100M NVIDIA Quadro K620M NVIDIA Quadro M1000M NVIDIA Quadro M1200 NVIDIA Quadro M2000M NVIDIA Quadro M2200 NVIDIA Quadro M3000M NVIDIA Quadro M5000M NVIDIA Quadro M500M NVIDIA Quadro M520 NVIDIA Quadro M600M NVIDIA Quadro M620 NVIDIA Quadro NVS 110M NVIDIA Quadro NVS 130M NVIDIA Quadro NVS 140M NVIDIA Quadro NVS 150M NVIDIA Quadro NVS 160M NVIDIA Quadro NVS 2100M NVIDIA Quadro NVS 320M NVIDIA Quadro NVS 5200M NVIDIA Quadro P1000 NVIDIA Quadro P2000 NVIDIA Quadro P3000 NVIDIA Quadro P3200 NVIDIA Quadro P4200 NVIDIA Quadro P500 NVIDIA Quadro P5000 NVIDIA Quadro P5200 NVIDIA Quadro P600 NVIDIA Quadro P620 NVIDIA Quadro RTX 3000 NVIDIA Quadro RTX 4000 NVIDIA Quadro RTX 5000 NVIDIA Quadro T1000 NVIDIA Quadro T2000 NVIDIA Tegra 250 PowerVR SGX544 S3 Graphics Chrome 430 ULP SiS Mirage 3 SiS Mirage 3+ SiS Real256E VIA Chrome9 VIA Chrome9 HC3 VIA SuperSavage/IXc-166 VIA UniChrome Pro VIA UniChrome Pro II