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Ноутбуки в Минске

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Ноутбуки сегодня распространены во всех сферах нашей жизни и особенно незаменимы для тех, кто ведет активный образ жизни. Если вы только собираетесь купить ноутбук в Минске, четко определите, для чего он вам нужен: для работы в офисе и дома, для частых командировок, для проведения занятий в школе или университете, для
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от 480,90 р.
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Ноутбук HP 15-rb028ur (AMD A4 9120 …

ноутбук, 2.1 кг, 380x23.8x253.8 мм, Bluetooth, HDMI, графика: AMD Radeon R3, DOS, Без ОС
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Ноутбук ASUS VivoBook 15 X512
от 799,23 р.
до 2 563,88 р.
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Ноутбук ASUS VivoBook 15 X512

Intel UHD Graphics 620
Cейчас просматривает 21 человек
Ноутбук Xiaomi RedmiBook 14"
от 1 417,50 р.
до 2 083,09 р.
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Ноутбук Xiaomi RedmiBook 14"

2 ГБ
Cейчас просматривает 2 человека
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX505
от 977,00 р.
до 4 308,99 р.
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Ноутбук ASUS TUF Gaming FX505

NVIDIA GeForce GTX 1060
Cейчас просматривает 15 человек
Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15 AMD
от 948,69 р.
до 1 853,00 р.
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Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15 AMD

Cейчас просматривает 2 человека