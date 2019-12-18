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Умные часы и браслеты в Минске

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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
SmartWatch или умные часы – это настоящие носимые компьютеры, которые помимо расширенного функционала выступают еще и стильным аксессуаром. Сегодня даже самые простые модели умных часов, которые можно купить в Минске, поддерживают беспроводные технологии, управляются с помощью мобильного телефона или планшета, могут сами
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Часы Amazfit Bip
Часы Amazfit Bip 392 отзыва
от 135,00 р.
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Часы Amazfit GTS
Часы Amazfit GTS 9 отзывов
от 319,00 р.
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Часы Amazfit Verge
Часы Amazfit Verge 34 отзыва
от 253,00 р.
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Часы KWART Leo
Часы KWART Leo 2 отзыва
от 475,00 р.
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