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SmartWatch или умные часы – это настоящие носимые компьютеры, которые помимо расширенного функционала выступают еще и стильным аксессуаром. Сегодня даже самые простые модели умных часов, которые можно купить в Минске, поддерживают беспроводные технологии, управляются с помощью мобильного телефона или планшета, могут сами

SmartWatch или умные часы – это настоящие носимые компьютеры, которые помимо расширенного функционала выступают еще и стильным аксессуаром.



Сегодня даже самые простые модели умных часов, которые можно купить в Минске, поддерживают беспроводные технологии, управляются с помощью мобильного телефона или планшета, могут сами принимать звонки или быть дополнительным экраном, который известит вас о новых письмах на почте, sms, уведомлениях и т.д.



Прежде чем SmartWatch купить определитесь, какие функции вам действительно пригодятся: термометр, шагомер, компас, акселерометр, gps-навигатор, сенсорный экран. В зависимости от этого и будет зависеть цена той или иной модели.



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