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Фитнес-браслет в Минске

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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
SmartWatch или умные часы – это настоящие носимые компьютеры, которые помимо расширенного функционала выступают еще и стильным аксессуаром. Сегодня даже самые простые модели умных часов, которые можно купить в Минске, поддерживают беспроводные технологии, управляются с помощью мобильного телефона или планшета, могут сами
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ПОПУЛЯРНЫЕ БРЕНДЫ
Популярные характеристики
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Браслет Xiaomi Mi Band 4
от 63,00 р.
до 124,74 р.
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Браслет Xiaomi Mi Band 4

совместимость с iOS, Android, экран, сенсорный, телефонные звонки: уведомление о входящем звонке, пульсометр: встроенный, влагозащита
Cейчас просматривает 18 человек
Браслет Honor Band 5
от 77,20 р.
до 98,54 р.
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Браслет Honor Band 5

совместимость с iOS, Android, экран, сенсорный, телефонные звонки: уведомление о входящем звонке, пульсометр: встроенный, влагозащита
Cейчас просматривает 6 человек
Браслет Xiaomi Mi Band 3
от 48,99 р.
до 138,05 р.
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Браслет Xiaomi Mi Band 3

совместимость с iOS, Android, экран, сенсорный, телефонные звонки: уведомление о входящем звонке, пульсометр: встроенный, влагозащита
Cейчас просматривает 6 человек
Браслет Honor Band 4
от 65,00 р.
до 101,72 р.
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Браслет Honor Band 4

совместимость с iOS, Android, экран, сенсорный, телефонные звонки: уведомление о входящем звонке, пульсометр: встроенный, влагозащита
Cейчас просматривает 1 человек
Браслет Xiaomi Mi Band 2
от 29,90 р.
до 59,00 р.
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Браслет Xiaomi Mi Band 2

совместимость с iOS, Android, экран, сенсорный, телефонные звонки: уведомление о входящем звонке, пульсометр: встроенный, влагозащита
Cейчас просматривает 5 человек
Браслет HUAWEI Band 3 Pro
от 97,74 р.
до 193,00 р.
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Браслет HUAWEI Band 3 Pro

совместимость с iOS, Android, экран, сенсорный, телефонные звонки: уведомление о входящем звонке, пульсометр: встроенный, влагозащита, GPS
Cейчас просматривает 2 человека
Браслет HUAWEI Band 4
от 88,03 р.
до 89,00 р.
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Браслет HUAWEI Band 4

новинка
совместимость с Android, экран, сенсорный, телефонные звонки: уведомление о входящем звонке, пульсометр: встроенный, влагозащита
Браслет Honor Band 3
от 50,00 р.
до 180,24 р.
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Браслет Honor Band 3

совместимость с iOS, Android, экран, сенсорный, телефонные звонки: уведомление о входящем звонке, пульсометр: встроенный, влагозащита